Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend (28.03.2026) kam es in der Otto-Stabel-Straße im Stadtteil Ludwigshafen-Mitte zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes in einem Hochhaus.

Gegen 19:52 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zunächst zu einem ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Spülmaschine im 14. Obergeschoss in Brand geraten war.

Die Bewohner hatten das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten, sicherte die Einsatzstelle und kontrollierte angrenzende Wohnungen sowie weitere Bereiche des Gebäudes. Teilweise mussten diese entraucht werden.

Zwei Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung bleibt trotz des Brandereignisses mit Einschränkungen weiterhin bewohnbar.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit insgesamt 18 Kräften und vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen der Bewohner sowie die frühzeitige Alarmierung durch einen Rauchmelder ein größerer Schaden verhindert werden.

Hinweis der Feuerwehr: Rauchmelder können im Ernstfall Leben retten und sorgen für eine frühzeitige Warnung bei Bränden.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 06:58