Ludwigshafen – FDP Lu zum Ausscheiden aus dem Rheinlandpfälzischen Landtag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Anes Avdic Kreisvorsitzender der FDP Ludwigshafen zum Ausscheiden aus dem Landtag.

Es tut weh. Das lässt sich heute nicht beschönigen. Dass wir künftig nicht mehr als Stimme der Freiheit im Mainzer Landtag vertreten sind, ist ein tiefer Einschnitt – für uns als Partei, aber vor allem für die liberale Sache in unserer Heimat.

Wir haben gekämpft, wir haben gehofft, und wir haben alles gegeben. Dass es am Ende nicht gereicht hat, hinterlässt eine Leere, die wir heute spüren dürfen. Es ist okay, enttäuscht zu sein. Wer mit Herzblut für Überzeugungen eintritt, darf auch mit Schmerz auf eine Niederlage blicken.

Aber eines steht fest:

Ideen sterben nicht durch Wahlergebnisse. Die Werte, für die wir stehen – Eigenverantwortung, Chancenreichtum und die unbändige Lust auf Zukunft – werden in Rheinland-Pfalz dringender gebraucht denn je. Wo der Staat zu viel will und dem Einzelnen zu wenig zutraut, da bleibt unsere Aufgabe bestehen.

Wie es jetzt weiter geht:

Wunden lecken, aber nicht liegen bleiben: Wir nehmen uns die Zeit, diesen Schlag zu verdauen, aber wir lassen uns davon nicht definieren.

Rückgrat beweisen: Wahre Stärke zeigt sich nicht in den Momenten des Triumphs, sondern darin, wie man nach dem Fallen wieder aufsteht.

Die Basis stärken: Wir gehen jetzt dorthin, wo der Liberalismus seine Wurzeln hat – zu den Menschen vor Ort, in die Kommunen, in die Debatten des Alltags.

Wir sind nicht weg. Wir nehmen nur Anlauf. Die Stimme der Freiheit ist vielleicht leiser geworden, aber sie verstummt nicht. Wir kommen wieder – mit frischer Kraft, klarer Kante und dem Wissen, dass Freiheit niemals selbstverständlich ist.

Kopf hoch. Wir wissen, wofür wir kämpfen.

Quelle: FDP Ludwigshafen/Anes Avdic

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 11:22