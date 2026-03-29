Ludwigshafen – Bau der Helmut-Kohl-Allee: Arbeiten am Nordbrückenkopf beginnen mit Abriss des Würfelbunkers

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Im April beginnen Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft (BPG) damit, die Großbaustelle rund um den Nordbrückenkopf der Hochstraße Nord vorzubereiten und den Bau der Helmut-Kohl-Allee voranzubringen. Die ersten Arbeiten zum Rückbau des Nordbrückenkopfes, dem verbindenden Verkehrsknotenpunkt zwischen Hochstraße Nord und der Kurt-Schumacher-Brücke, beginnen Anfang April 2026 mit vorbereitenden Maßnahmen zum Abriss des Würfelbunkers.

Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse rund um den Bunker muss zur Einrichtung der Baustelle zunächst genügend Platz geschaffen werden. Daher wird die Auffahrt auf die Hochstraße Nord von der Rheinuferstraße aus in Fahrtrichtung Bad Dürkheim planmäßig ab Dienstag, 7. April 2026, vollständig und dauerhaft gesperrt. Zur sicheren Abwicklung des Baustellenverkehrs sowie zur Einrichtung notwendiger Zu- und Abfahrten für Baufahrzeuge verläuft die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Oppau ab Höhe Nordbrückenkopf bis zum Hemshoftunnel ebenfalls ab dem 7. April 2026 einspurig. Die Stadtverwaltung hatte darüber bereits im Vorfeld informiert.

Nach Abschluss der Baustelleneinrichtung werden im ersten Schritt Baustellenzufahrten errichtet. Hierfür muss die Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Bad Dürkheim abgegraben werden. Nachdem die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, werden die eigentlichen Rückbauarbeiten am Würfelbunker Ende Mai beginnen.

Weiter südwestlich wird die Sperrung der Lorientallee unter der Weißen Hochstraße bis zum 15. April 2026 aufgehoben. Durch die Freigabe steht eine neue Verkehrsverbindung im Süden als Ausgleich zur Heinigstraße zur Verfügung. Von April bis Juli verläuft die Heinigstraße in Fahrtrichtung Süden zwischen Bahnhofstraße und Wredestraße aufgrund der Erneuerung von Abwasser-Hausanschlüssen einspurig.

Zum Würfelbunker

Der rund 32 Meter hohe Luftschutzbunker wurde 1940 gebaut. Er besteht aus einem Kellergeschoss, einem Erdgeschoss sowie sieben Obergeschossen. Die Außenwand hat eine Breite von bis zu zwei Meter, die Bodenplatte eine Stärke von etwa 2,5 Meter. 1992 wurde der Bunker mit vier Stahlträgern optisch erhöht und mit einem Stadtwappen versehen. Im Bereich des Würfelbunkers entstehen erforderliche Stützwände der künftigen Helmut-Kohl-Allee sowie Widerlager der Zufahrtsbrücke zur Kurt-Schumacher-Brücke, daher muss er abgerissen werden.

Quelle Stadt Lu

Bild MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 11:12