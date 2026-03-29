Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verbale Streitigkeiten münden in Pfeffereinsatz



Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – In der gestrigen Samstagnacht, gegen 23:00 Uhr, kam es im Bereich des Hinteren Rindweges in Ladenburg zu Streitigkeiten zwischen mehreren beteiligten Personen, welche letztlich in eine Auseinandersetzung mit dem Versprühen von Pfefferspray mündete.

Den ersten Ermittlungen zufolge fand dort eine Feierlichkeit statt. Zu jener versuchten wohl auch nicht „geladene“ Gäste sich Zutritt zu verschaffen. Hierbei kam es dann zunächst zu verbalen Streitereien und kurz darauf zum Pfeffereinsatz durch zwei 27-und 32-jährige Männer. Durch das Pfefferspray wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt.

Da sämtliche an der Auseinandersetzung beteiligte Personen deutlich dem Alkohol zugesprochen hatten und nicht wirklich mitwirkungsbereit gegenüber den eingesetzten Beamten waren, gestaltete sich die Aufnahme vor Ort zunächst etwas schwierig. Die Situation vor Ort konnte aber befriedet werden. Ferner gelangen die 27-und 32-jährigen Männer zur Anzeige und müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 17:57