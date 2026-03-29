Heidelberg: Sachbeschädigung durch Farbbomben, Zeugenaufruf



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag 21:00 Uhr auf Samstag 10:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Hauswand eins Wohnhauses in der Plöck mit sog. Farbbeutel.

Eine nähere Beschreibung der unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden, der durch mehrere mit roter Farbe befüllten Farbbeutel verursacht wurde, beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 – 18570 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 17:51