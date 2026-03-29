Grünstadt- 45-Jähriger mit selbst gemalten Kennzeichen



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, konnte ein Fahrzeug mit nicht ordnungsgemäßen Kennzeichen im Bereich Grünstadt festgestellt und kontrolliert werden.

Am Fahrzeug waren selbst gemalte Kennzeichen angebracht. Der 45-jährige Fahrer wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 18:09