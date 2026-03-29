Freinsheim – Von-Busch-Hof Konzertant lädt ein zu einem Klavierabend!



Freinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Winterolympiade ist vorbei, aber einer, der in seiner Kategorie „Klavier“ ganz oben auf dem

Treppchen gestanden hätte, wäre Martin Helmchen gewesen.

Er hat längst den Gipfel des Triumphes erreicht, obwohl er eher der jüngeren Generation seines Metiers angehört. So wird er das Treppchen zur

Bühne des Von-Busch-Hofes nun schon zum 5. Mal erklimmen, um seinen begeisterten Fans, wieder aufs

Neue, seine musikalisch ausgereifte Klangsensibilität, seine technische Perfektion, unter Beweis zu

stellen! Im Jahr 2020 wurde er mit dem prestigeträchtigen „Gramophone Classical Music Award“

ausgezeichnet, was wohl den Anspruch auf einen Platz auf dem Siegerpodest unterstreicht.

Er konzertiert regelmäßig mit herausragenden Dirigenten und renommierten, internationalen Orchestern wie z. B. dem

City of Birmingham Symphony Orchestra, den Dresdner Philharmonikern und dem Norwegian Radio

Orchestra, um nur einige zu nennen.

Seit 2010 ist Martin Helmchen Associate Professor für Kammermusik an der Kronberg Academy. Er lebt

mit seiner Frau, der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker und ihren vier Töchtern, in Deutschland!

Das Programm am Sonntag, dem 19.04.2026, 19:00 Uhr, lässt folgende Sonaten von Franz Schubert im

Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim erklingen: Sonate Nr. 5 As-Dur, Sonate Nr. 15 C-Dur

„Reliquie“ 3. und 4. Satz unvollendet, sowie die Sonate Nr.19 c-Moll.

Wichtige Information: Bitte lassen Sie sich nicht wegen des Datums irritieren, es musste um 1 Tag auf

den 19.04. verschoben werden.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen. Die Eintrittspreise sind für

Erwachsene € 25,50, Schüler/Studenten € 7,00. Alternativ ist es auch möglich, über die

Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu

erwerben.

Quelle: Von-Busch-Hof Konzertant e.V.

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 17:49