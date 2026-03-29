Neustadt an der Weinstraße – Esthal / Erfenstein / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag (28.03.2026) einen Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss Polizeibeamte angegriffen.

Gegen kurz nach 23:00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein 25-jähriger Mann aus Neustadt an der Weinstraße alkoholisiert in seinen Ford gestiegen und losgefahren sei. Wenig später entdeckten Einsatzkräfte das Fahrzeug im Bereich Erfenstein verunfallt.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro und betrifft sowohl das Fahrzeug als auch einen angrenzenden Zaun.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen griff der Mann die eingesetzten Beamten an und leistete während der Blutentnahme Widerstand. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 07:29