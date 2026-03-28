Worms – Schüsse vor Bar: Person am Bein verletzt – Polizei ermittelt nach Streit in Renzstraße

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend ist es in der Renzstraße in Worms zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, bei der eine Person durch Schüsse verletzt wurde. Gegen 22:15 Uhr trafen vor einer Bar mehrere Personen aufeinander, woraufhin ein Streit eskalierte.

Im Verlauf der Auseinandersetzung fielen mehrere Schüsse. Eine Person wurde dabei am Bein getroffen und suchte anschließend selbstständig ein Krankenhaus auf. Zum aktuellen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei vor Ort zunächst keine Tatbeteiligten mehr antreffen. Am Tatort sicherten Einsatzkräfte jedoch mehrere Patronenhülsen.

Die Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat für Kapitaldelikte (K11) des Polizeipräsidiums Mainz übernommen. Der Fokus liegt derzeit auf dem Umfeld der Renzstraße. Die Spurensicherung erfolgt durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Die Polizei arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft Mainz zusammen. Hintergründe und Motiv der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Details können derzeit aufgrund des frühen Ermittlungsstands nicht veröffentlicht werden.

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 09:55