Speyer – Veranstaltungen der Volkshochschule Speyer im April 2026



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die vhs Speyer wartet im April mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang einen wichtigen Hinweis: Veranstaltungen können nur stattfinden, wenn die jeweils kalkulierte Mindestteilnehmendenzahl erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, müssen Angebote mit einigen Tagen Vorlauf abgesagt werden, damit sowohl Kursleitungen als auch Teilnehmende entsprechend planen können.

Da es in der Vergangenheit vereinzelt vorkam, dass Ankündigungen sehr kurzfristig – teilweise erst ein bis zwei Tage vor dem Termin oder sogar am Veranstaltungstag – veröffentlicht wurden, waren einzelne Angebote zu diesem Zeitpunkt bereits abgesagt und eine Anmeldung nicht mehr möglich. Dies führt verständlicherweise zu Enttäuschung bei Interessierten.

Um dies zu vermeiden, ist bei den folgenden Veranstaltungen jeweils ein spätester Veröffentlichungstermin angegeben. Sollte eine Veröffentlichung nicht bis zu diesem Zeitpunkt erfolgen können, bitten wir darum, von einer späteren Ankündigung abzusehen.

Gewichtsmanagement – Erfolgreich und gesund abnehmen

An diesem informativen Abend wird ein kompakter Überblick über das empfohlene Vorgehen zur nachhaltigen Gewichtsabnahme gegeben. In drei klar strukturierten Schritten zeigt die Dozentin wie ein langfristiges Gewichtsziel realistisch und gesund erreicht werden kann. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 14. April 2026, von 18.30 bis 20 Uhr statt.

Veröffentlichung bis spätestens 7. April 2026.

Entscheidungen treffen – die Konfliktkompetenz erweitern

Täglich treffen wir bewusst oder unbewusst Entscheidungen – und geraten dabei immer wieder in Konfliktsituationen. Ob im privaten Umfeld oder im Berufsleben: Ein souveräner Umgang mit Konflikten ist eine zentrale Schlüsselkompetenz. Am Samstag, 18. April 2026, von 10 bis 13.30 Uhr wird in einem praxisorientierten Seminar vermittelt, wie Konflikte frühzeitig erkannt und besser verstanden werden können. Abschließend wird dargestellt, was eine ausgeprägte Konfliktkompetenz ausmacht und wie diese gezielt weiterentwickelt werden kann.

Veröffentlichung bis spätestens 11. April 2026.

Magie der Symmetrie – Fotoexkursion

Die Volkshochschule (vhs) Speyer lädt Fotobegeisterte dazu ein, die Domstadt aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Unter dem Titel „Magie der Symmetrie“ führt Kursleiter Jürgen Baum die Teilnehmenden am Wochenende des 18. und 19. April 2026 auf eine visuelle Entdeckungsreise durch die Innenstadt und angrenzende Areale. Dabei werden individuelle Hinweise gegeben, wie sich symmetrische Motive gezielt erkennen und fotografisch wirkungsvoll umsetzen lassen.

Der Workshop ist zweigeteilt:

• Samstag, 18. April, 13 bis 17 Uhr: Fokus auf der aktiven Motivsuche und Fotografie im Freien. Treffpunkt ist die „Alte Münz“. Während der Exkursion werden Hinweise zu Bildgestaltung und Kameratechnik vermittelt.

• Sonntag, 19. April, 10 bis 13 Uhr: Gemeinsame Bildpräsentation per Beamer sowie konstruktive Besprechung der Ergebnisse im vhs-Schulungszentrum bei der Stadthalle.

Die Teilnahme setzt eine gute körperliche Mobilität voraus, da sich die Exkursion durch die Innenstadt sowie angrenzende Bereiche erstreckt. Zudem werden eine ausreichend geladene Kamera sowie freie Speicherkapazitäten vorausgesetzt.

Veröffentlichung bis spätestens 14. April 2026.

Blütenträume für Zwischenräume – Gartenaktion im Hummelgarten

In Kooperation mit dem Hummelgartenteam (Bieneninitiative) und der Stadtbibliothek Speyer lädt die vhs Speyer am Samstag, 18. April 2026, von 14 bis 17 Uhr zu einem praktischen Nachmittag im Biotop Hummelgarten ein. Im Fokus stehen „Lückenfüller und Pioniere“: Gemeinsam werden Samen gesät und Jungpflanzen gesetzt, um den sommerlichen Blütenflor für Wildbienen vorzubereiten. Dabei besteht die Möglichkeit zum fachlichen Austausch rund um naturnahes Gärtnern und Artenschutz. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Mitbringen von Gartenhandschuhen wird empfohlen.

Der Businessplan in der Praxis – Workshop für Gründer*innen

Wie wird aus einer Geschäftsidee ein tragfähiges Konzept? Dieser praxisnahe Workshop am Samstag, 25. April 2026, 9 bis 15 Uhr unterstützt angehende Gründerinnen und Gründer und bietet die Möglichkeit, eigene Ideen systematisch weiterzuentwickeln und in eine belastbare Strategie zu überführen.

Veröffentlichung bis spätestens 18. April 2026.

Recht auf vier Pfoten: Informationsabend „Rund um den Hund“

Ob als treuer Familienbegleiter, wachsamer Beschützer oder Jagd- und Therapiehelfer – Hunde bereichern den Alltag auf vielfältige Weise. Doch so harmonisch das Zusammenleben meist ist, so schnell können Hundehaltende mit komplexen rechtlichen Fragestellungen konfrontiert werden. Die vhs Speyer lädt daher am Montag, 27. April 2026, um 19 Uhr zu einem Informationsabend unter dem Titel „Recht – rund um den Hund“ ein. Rechtsanwalt Winfried Müller erläutert dabei die juristischen Aspekte der Hundehaltung. Themen sind unter anderem rechtliche Fallstricke bei Anschaffung, Haltung sowie Begegnungen mit anderen Hunden und Menschen. Der Experte geht auf typische Probleme ein, die im Alltag entstehen können. Ziel des Vortrags ist es, die Teilnehmenden für mögliche Konfliktsituationen zu sensibilisieren und rechtlich relevante Informationen zu vermitteln. Im Anschluss besteht Gelegenheit, Fragen aus der Praxis zu besprechen.

Veröffentlichung bis spätestens 23. April 2026.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen der vhs unter http://www.vhs-speyer.de ist erforderlich.

Das komplette vhs-Programm kann unter http://www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail unter vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 12:54