Sankt Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (28.03.2026) gegen 14:00 Uhr auf der A5 bei Sankt Leon-Rot liegen nun weitere Details vor. (Nachtrag zur Erstmeldung)

Im Bereich der Tangente zur Überleitung auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn befuhren ein 69-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz, ein 31-jähriger Fahrer eines VW sowie ein 20-jähriger Fahrer eines Mini Cooper hintereinander den rechten Fahrstreifen.

Aufgrund eines Staus mussten der Mercedes- und der VW-Fahrer ihre Fahrzeuge abbremsen. Der nachfolgende Mini-Cooper-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den vorausfahrenden Mercedes geschoben.

Keine Verletzten – aber Sachschaden

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen.

Der Mini Cooper war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden anderen Fahrzeuge konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Fahrstreifen bis in den Nachmittag gesperrt

Da aus dem Mini Cooper Betriebsstoffe austraten, waren Reinigungsarbeiten erforderlich. Der rechte Fahrstreifen blieb deshalb bis etwa 17:15 Uhr gesperrt.

Polizei im Einsatz

Die Maßnahmen vor Ort wurden durch die Polizei koordiniert.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 20:41