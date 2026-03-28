Rhein-Neckar – Sehen schenken: 1200 Brillen helfen Menschen weltweit



Rhein-Neckar/Metropolregion Rhein-Neckar – Green Team der GRN Gesundheitszentren beteiligt sich an Brillensammel-Aktion

Bereits zum zweiten Mal sind bei einer Brillensammel-Aktion 1200 Brillen zusammengekommen. Das Green Team der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar knüpft damit nahtlos an den Erfolg vom letzten Jahr an. In den letzten Monaten wurden in den GRN-Einrichtungen Sammelstationen für Brillen aufgebaut und aussortierte Brillen entgegengenommen, die Bedürftigen zugutekommen sollen. Ende März holte ein Mitarbeiter der Organisation „Brillen weltweit“ die Brillen ab.

Jede einzelne Brille kann einem Menschen zu besserem Sehen verhelfen – und damit auch oft zu mehr Selbstständigkeit im Alltag. Gleichzeitig werden Ressourcen geschont, weil vorhandene Brillen weiterverwendet statt entsorgt werden. Und auch hier vor Ort wirkt die Aktion: Bei der Aufbereitung werden in Deutschland Langzeitarbeitslose eingebunden.

„Wir wollten ganz konkret etwas bewirken und Menschen unterstützen, die keinen so selbstverständlichen Zugang zu medizinischer Versorgung haben wie wir“, so Stefanie Seierl, Nachhaltigkeitsmanagerin der GRN Gesundheitszentren. „Ein kleiner Handgriff mit großer Wirkung: Schublade durchsehen, Brille spenden, helfen.“

In den GRN-Einrichtungen haben sich wieder Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten, Bewohnende der Senioren- und Betreuungszentren und Angehörige an der Aktion beteiligt. Die Brillen werden von der Organisation „Brillen weltweit“ gereinigt, desinfiziert, repariert, sofern das nötig und möglich ist, etikettiert und mit ermittelter Sehstärke an Bedürftige weltweit verteilt.

Die Aktion leistet einen konkreten Beitrag zu SDG 12 – nachhaltiger Konsum und verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen – indem Brillen wiederverwendet statt entsorgt werden.

Für das GRN Green Team steht bereits fest: Die Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben. Auch im kommenden Jahr soll es wieder eine Brillensammel-Aktion geben.

Ein großes Dankeschön richtet Stefanie Seierl an alle, die sich beteiligt haben. Jede Brille macht einen Unterschied.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 12:51