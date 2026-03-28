Rhein-Neckar-Kreis/Epfenbach – L 530 K 4191: Verkehrsunfall mit Sachschaden – Zeugenaufruf



Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, den 27.03.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 530 zwischen Epfenbach und Helmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden und ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gefährdet war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein blauer Dacia Dokker die L530 von Epfenbach nach Helmstadt. Im Bereich einer Kurve wurde das Fahrzeug von einem Sprinter-Fahrer überholt, obwohl die Strecke aufgrund des Kurvenverlaufs nicht einsehbar war.

Als sich Gegenverkehr näherte, scherte der Sprinter – Fahrer abrupt wieder nach rechts ein und touchierte dabei den Dacia am linken Kotflügel. Ein entgegenkommendes bislang nicht identifiziertes Fahrzeug musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs gebeten, sich bei der Polizei Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 13:03