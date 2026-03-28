Neustadt – Verkehrsunfallflucht endet mit Blutprobe



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 27.03.2026 um 22:15 Uhr kam es im Bereich der Anschlussstelle Neustadt/W.-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der Bundesautobahn 65 zu einem Auffahrunfall zwischen einem BMW und einem Mercedes. Der unfallverursachende Fahrer des Mercedes setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten nachzukommen.

Da das Kennzeichen des Mercedes bekannt waren, wurde die Polizeiinspektion Speyer zur Anschrift des Fahrzeughalters entstand. Hierbei konnte der Grund der Flucht des Fahrers schnell ermittelt werden, da dieser unter Alkoholeinfluss stand und nicht im besitz einer Fahrerlaubnis war. Während der anschließenden Maßnahmen leistete dieser Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Nun kommen auf den 65-jährigen Mercedes-Fahrer mehrere Strafverfahren zu.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 12:41