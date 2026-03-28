Mannheim/Innenstadt: Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeirevier Mannheim-Innenstadt einen 29-jährigen Opel-Fahrer am Murnauplatz.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Mann deutliche Anzeichen, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Das Testergebnis verlief positiv auf eine vorherige Einnahme von Kokain sowie Marihuana. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person sowie seines Pkw konnten diverse Rauschgiftutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine beweiserhebliche Blutprobe entnommen.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 12:36