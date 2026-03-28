Mannheim – Earth Day 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Klimazeitstrahl wird lebendig

Anlässlich der weltweiten Earth Hour wurde der Ehrenhof im Mannheimer Schloss zur Bühne für ein außergewöhnliches Bildungs- und Mitmachprojekt: Über 100 Schülerinnen und Schüler stellten 175 Jahre Klimageschichte als „lebendigen Klimazeitstrahl“ dar. Damit setzten sie ein eindrucksvolles Zeichen und machten auf die Bedeutung von anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Zeiten von KI und Fake News aufmerksam.

Es sorgte immer wieder für ein Staunen, dass der Zusammenhang von Temperaturanstieg und Kohlenstoffdioxid bereits 1896 wissenschaftlich belegt wurde. Fünf Schulklassen aus Mannheim und Umgebung beschäftigten sich in den vergangenen Wochen mit einem Blick zurück in die Geschichte. Im Zentrum stand der Klimazeitstrahl, ein 27 Meter langes Banner, das die Jahre 1850 bis 2025 chronologisch darstellt.

Nach einem gemeinsamen Online-Kick-off im Februar hatten die Klassen der Helene-Lange-Schule, der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried, der Seckenheimer Werkreal- und Realschule und der Realschule Neckargemünd jeweils eine Epoche übernommen und sich mit Klimawissenschaft und Klimageschehen auseinandergesetzt.

Schüler präsentieren Ergebnisse auf dem Ehrenhof

Unter dem Titel „Lebendiger Klimazeitstrahl – Kriegen wir das Klima auf die Reihe?“ präsentierten am Freitag alle Klassen ihre Epochen und Ergebnisse. Mit gestalteten Jahreszahlen, prägnanten Fakten auf Infoschildern und farblich abgestimmter Kleidung entstand eine beeindruckende Zeitlinie quer durch den Ehrenhof. Ebenfalls mit dabei war das Upcycling-Orchester des Ursulinen-Gymnasiums, dass diese Aktion musikalisch begleitete. „Heute zeigen unsere Schülerinnen und Schüler eindrucksvoll, wie engagiert, kreativ und reflektiert junge Menschen sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Gerade in einer Zeit, in der Informationen schnell verbreitet werden, manchmal ohne Faktencheck, ist es wichtiger denn je, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich zu vermitteln und gemeinsam Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen“, betont Umweltbürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Die Installation fand anlässlich der jährlich weltweit stattfindenden WWF Earth Hour statt. Als ein Zeichen für gemeinsames Handeln und das Bewusstsein, dass Klimaschutz uns alle betrifft, haben die Initiatoren hinter der Aktion, die Klimaschutzagentur Mannheim, Stadtmedienzentrum Mannheim, Hopp Foundation und KLIMA ARENA, bewusst diesen Tag ausgewählt. Er soll dazu einladen über die wissenschaftlichen Erkenntnisse ins Gespräch zu kommen und sich bewusst zu machen, dass Klimawissenschaft keine Glaubensfrage ist, sondern auf überprüfbaren Daten, Forschung und jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit basiert.

Was ist die Earth Hour?

Die Earth Hour wurde erstmalig 2007 vom WWF initiiert. Millionen Menschen, Städte und Institutionen weltweit schalten jedes Jahr für eine Stunde das Licht aus, um ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. In Mannheim wird dieses Zeichen seit 2012 mit besonders kreativen Mitmachaktionen weiter interpretiert: Neben der symbolischen „Licht-aus-Idee“ werden übergeordnete Themen wie in 2025 der Meeresspiegelanstieg oder in 2024 das Artensterben mit künstlerischen Installationen in den Fokus gerückt.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 09:20