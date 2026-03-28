  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo
28.03.2026, 13:07 Uhr

Ludwigshafen – Junior Ballet de l’Opéra National de Paris

Logo
Ludwigshafen/Meropolregion Rhein-Neckar – Das Junior Ballet de l’Opéra National de Paris für junge Künstler zwischen 18 und 23 Jahren ist
ein neues Ensemble in einer altehrwürdigen Institution, die als Wiege des klassischen Tanzes gilt.

Mit der Gründung der Jugend-Compagnie wurde das pädagogische Angebot erweitert. Die
jungen Talente werden für zwei Jahre fest angestellt und können sich in dieser Zeit
weiterentwickeln, innovative Formen des Tanzes kennenlernen und ihr Profil finden.

Bei ihrem Gastspiel am Samstag, 11.4. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12.4.2026 um 14.30 Uhr
zeigen die Nachwuchs-Tänzerinnen und -Tänzer auf den Pfalzbau Bühnen ein vierteiliges
Programm aus Ballett-Klassikern und neueren Werken. Es beginnt mit George Balanchines
berühmtem Ballett Allegro Brillante zum 3. Klavierkonzert Peter Tschaikowskys.

Das virtuose Stück für ein Paar und weitere acht Tänzer gilt als schwierig zu tanzen und besticht durch seine
romantische Prägung und seine optische Leichtigkeit. In Cantate 51 schuf Maurice Béjart zu
Musik von Johann Sebastian Bach ein elegantes und klassisch schönes Tanzstück zum Thema
Verkündigung, das zugleich Spiritualität und Lebensfreude ausstrahlt. Die bekannte belgische
Choreographin Annabelle Lopez Ochoa kreierte ihr Requiem for a Rose ursprünglich 2009 für das
Pennsylvania Ballet. Im Sinnbild der Rose, die schnell verwelkt, denkt Lopez Ochoa über die
Vergänglichkeit von Romantik und Leidenschaft nach.

Zum berühmten Adagio aus dem Streichquintett in C-Dur, einer der schönsten Kompositionen Franz Schuberts, zeigen zwölf
Tänzerinnen und Tänzer in roten Röcken eine lebhafte und ästhetische Choreographie. In seinem
Werk Mi Favorita ließ sich José Martinez zur tänzerischen Musik von Gaetano Donizetti von den
berühmtesten Vertretern seines Faches inspirieren. U.a. von Marius Petipa, William Forsythe,
George Balanchine, Rudolf Nurejew, Fred Astaire und Jiří Kylián, und nach eigener Aussage auch
von Ludwig dem 14., dem Sonnenkönig. Das Ensemble zeigt mit außerordentlicher Brillanz in
edlen bordeauxroten Kostümen schwelgerische und beschwingte Tanzszenen auf Spitze.

Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €, Kartentelefon 0621/504 2558
Fotos zu den Stücken können Sie sich im Pressebereich der Website unseres Theaters
herunterladen: http://www.theater-im-pfalzbau.de/service/presse

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 13:07

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    17 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    7 Veranstaltungen,
    16 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    15 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    6 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    7 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    + 7 Mehr
    + 1 Mehr
    + 10 Mehr
    + 3 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION: