Ludwigshafen – Junior Ballet de l’Opéra National de Paris



Ludwigshafen/Meropolregion Rhein-Neckar – Das Junior Ballet de l’Opéra National de Paris für junge Künstler zwischen 18 und 23 Jahren ist

ein neues Ensemble in einer altehrwürdigen Institution, die als Wiege des klassischen Tanzes gilt.

Mit der Gründung der Jugend-Compagnie wurde das pädagogische Angebot erweitert. Die

jungen Talente werden für zwei Jahre fest angestellt und können sich in dieser Zeit

weiterentwickeln, innovative Formen des Tanzes kennenlernen und ihr Profil finden.

Bei ihrem Gastspiel am Samstag, 11.4. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12.4.2026 um 14.30 Uhr

zeigen die Nachwuchs-Tänzerinnen und -Tänzer auf den Pfalzbau Bühnen ein vierteiliges

Programm aus Ballett-Klassikern und neueren Werken. Es beginnt mit George Balanchines

berühmtem Ballett Allegro Brillante zum 3. Klavierkonzert Peter Tschaikowskys.

Das virtuose Stück für ein Paar und weitere acht Tänzer gilt als schwierig zu tanzen und besticht durch seine

romantische Prägung und seine optische Leichtigkeit. In Cantate 51 schuf Maurice Béjart zu

Musik von Johann Sebastian Bach ein elegantes und klassisch schönes Tanzstück zum Thema

Verkündigung, das zugleich Spiritualität und Lebensfreude ausstrahlt. Die bekannte belgische

Choreographin Annabelle Lopez Ochoa kreierte ihr Requiem for a Rose ursprünglich 2009 für das

Pennsylvania Ballet. Im Sinnbild der Rose, die schnell verwelkt, denkt Lopez Ochoa über die

Vergänglichkeit von Romantik und Leidenschaft nach.

Zum berühmten Adagio aus dem Streichquintett in C-Dur, einer der schönsten Kompositionen Franz Schuberts, zeigen zwölf

Tänzerinnen und Tänzer in roten Röcken eine lebhafte und ästhetische Choreographie. In seinem

Werk Mi Favorita ließ sich José Martinez zur tänzerischen Musik von Gaetano Donizetti von den

berühmtesten Vertretern seines Faches inspirieren. U.a. von Marius Petipa, William Forsythe,

George Balanchine, Rudolf Nurejew, Fred Astaire und Jiří Kylián, und nach eigener Aussage auch

von Ludwig dem 14., dem Sonnenkönig. Das Ensemble zeigt mit außerordentlicher Brillanz in

edlen bordeauxroten Kostümen schwelgerische und beschwingte Tanzszenen auf Spitze.

Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Fotos zu den Stücken können Sie sich im Pressebereich der Website unseres Theaters

herunterladen: http://www.theater-im-pfalzbau.de/service/presse

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 13:07