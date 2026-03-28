Ludwigshafen – Einbruch in Fahrzeug – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum zwischen dem 26.03.2026, 15:00 Uhr, und dem 27.03.2026, 14:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines geparkten Pkw ein und entwendeten Werkzeuge.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.800 Euro. Der weiße Fiat Doblo war im Tatzeitraum in der Leuschnerstraße abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 12:39