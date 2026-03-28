Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Mann mit einem Messer hat am späten Samstagnachmittag (28.03.2026) in der Innenstadt von Landau einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach Angaben der Polizei hielt sich ein 35-Jähriger zunächst in der Reiterstraße auf, wo er Passanten ansprach und sich zuvor selbst mit einem Messer verletzt hatte. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in der Rosengasse von Einsatzkräften angetroffen – weiterhin mit einem Messer in der Hand.

Polizei setzt Distanzelektroimpulsgerät ein

Die Beamten forderten den Mann mehrfach unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, das Messer fallen zu lassen. Da er sich bedrohlich auf die Einsatzkräfte zubewegte, wurde schließlich ein Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt.

Der Mann konnte daraufhin unverletzt überwältigt und gefesselt werden.

Psychischer Ausnahmezustand

Nach Einschätzung der Polizei befand sich der 35-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Quelle: Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 20:46