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28.03.2026, 12:44 Uhr

Germersheim – „Jugend spricht“ – Große Resonanz auf Jugendumfrage

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Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Verbandsgemeinde Kandel: Umfrage abgeschlossen – Einladung zu „Jugend spricht“ am 16. April in der Bienwaldhalle Kandel

Die Jugendumfrage, die von Mitte Januar bis Ende Februar von Jugendlichen in und aus der Verbandsgemeine Kandel online ausgefüllt wurde, ist beendet. „Die Umfrage hat 455 Aufrufe erzielt und 270 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren haben an der Umfrage teilgenommen. Auch das Interesse bei den Unter-14- und Über-18-Jährigen war groß. Diese Beteiligung und das große Interesse freut uns natürlich“, gibt die Kreisjugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr bekannt. Das Ziel des Projektteams, einen Überblick darüber zu gewinnen, was die Jugend in Kandel aktuell bewegt, wurde somit erreicht. „Wir sehen eindeutige Schwerpunkte bei den Themen Treffpunkte, Sportstätten und Veranstaltungen. Es dreht sich vieles darum, wie und wo Jugendliche sich im öffentlichen Raum treffen und Zeit verbringen können“, so Hartmann-Mohr. Einen Überblick über die Umfrageergebnisse finden Interessierte auf der Seite des Kreisjugendamts unter https://www.kreis-germersheim.de/kreisjugendpflege

Im Rahmen der Umfrage wurden Projektideen gesammelt: Für Jugendprojekte in der Verbandsgemeinde Kandel stehen 5.000 Euro zur Verfügung. 273 Projektideen sind eingegangen. „Die Jugendlichen haben sich richtig Gedanken gemacht und es sind viele tolle und realistische Ideen dabei“, sagt der Geschäftsbereichsleiter und Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Als nächstes soll darüber abgestimmt werden, welche Projekte (zuerst) umgesetzt werden. Buttweiler ergänzt: „Wir wollen die jungen Menschen in ihrer Selbstverantwortung stärken. Mit Unterstützung der Fachkräfte aus der Verbandsgemeinde und dem Kreis sollen die Jugendlichen Projektgruppen bilden und ihre Projekte selbstständig umsetzen.“

So geht’s weiter: Jugend spricht am 16. April

Am 16. April 2026 laden die Verbandsgemeinde Kandel und das Kreisjugendamt zu „Jugend spricht“ in die Bienwaldhalle Kandel ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und richtet sich in erster Linie an Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. „Wir freuen uns aber über alle jungen Leute, die sich engagieren möchten. Wir werden keine Alterskontrollen durchführen“, erklärt Verbandsbürgermeister Mike Schönlaub mit einem Augenzwinkern. Er wird an dem Abend auch anwesend sein. „Ich möchte mit der Jugend in Kandel ins Gespräch kommen“, sagt er. Auch weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung werden eingeladen.

Unter dem Motto „Jugend spricht“ werden die Projektideen vorgestellt und weiter konkretisiert. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich bei Interesse einer Projektgruppe anzuschließen, Unterstützer für das eigene Anliegen zu finden und ganz konkret zu entscheiden, was mit den 5.000 Euro umgesetzt wird. „Es ist auch eine gute Gelegenheit, die Verbandsgemeindejugendpfleger in Kandel kennenzulernen. Die Kollegen sind auch unabhängig von diesem Projekt für alle Anliegen der Kinder und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Kandel im Einsatz“, schlägt Hartmann-Mohr vor.

Die Veranstaltung eignet sich auch für eine gemeinsame Unternehmung als Jugendgruppe. Es können so auch Projekte, die den Interessen der Jugendlichen in Vereinen und anderen Organisationen entsprechen, eingebracht werden. Das Projektteam steht gerne zur Verfügung, um individuell zu möglichen Ideen zu beraten. Für die Jugendgruppenleitungen und Multiplikatoren wird parallel zur Jugendabstimmung ein Austauschforum zum Thema „Perspektive der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Kandel“ angeboten.

Jugendgruppen werden gebeten, sich mit einer ungefähren Teilnehmerzahl per Mail voranzumelden, wer einzeln oder in einer Freundesgruppe kommen möchte, braucht sich nicht anzumelden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Das Projektteam freut sich auf einen guten Austausch. Für alle Rückfragen zum Projekt und der Veranstaltung steht beim Jugendamt Lara Anslinger gerne zur Verfügung: kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de, 07274 53 3900 oder 0170 4558876.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 12:44

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