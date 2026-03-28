Frankenthal – Gemeinsame Kontrolle einer Gaststätte in Frankenthal durch Zoll und Stadtverwaltung

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend, den 26. März, führten 12 Kontrollkräfte, darunter vier Einsatzkräfte des Zolls, eine koordinierte Kontrolle in einer Gaststätte in Frankenthal (Pfalz) durch. Der Einsatz erfolgte auf Grundlage einer Beschwerde, wonach in der Gaststätte mehrere Mängel festgestellt worden sein sollen und Verdacht auf Schwarzarbeit bestand.

Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit entschlossen sich der Zoll und die Ordnungsbehörde der Stadt Frankenthal (Pfalz), diesen behördenübergreifenden Einsatz gemeinsam durchzuführen. Der Zoll übernahm die federführende Verantwortung für die Überprüfung von Schwarzarbeit, während der kommunale Vollzugsdienst die Sicherung der Gaststätte unterstützte. Zudem kontrollierte die zuständige Gaststättenabteilung die Örtlichkeiten im Rahmen ihrer Befugnisse. Für mögliche Rückfragen im Bereich Ausländerrecht war ein Mitarbeiter der Abteilung Migration in Rufbereitschaft.

Die im Zuge der Kontrolle festgestellten Mängel werden nun von den zuständigen Behörden sorgfältig ausgewertet. Auf Basis dieser Ergebnisse werden die notwendigen weiteren Maßnahmen geprüft und gegebenenfalls eingeleitet.

Die Stadt Frankenthal (Pfalz) und der Zoll betonen die Bedeutung einer konsequenten Zusammenarbeit zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Arbeits- und Betriebsbedingungen.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 09:26