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Stadtklinik Frankenthal Eröffnung Neubau Foto Pressestelle FT, Aljosha Wohlgemuth (4) (Large)
28.03.2026, 13:00 Uhr

Frankenthal – 40 Jahre Klinik im Metznerpark: Abschied und Neuanfang für die Psychiatrie

Stadtklinik Frankenthal Eröffnung Neubau Foto Pressestelle FT, Aljosha Wohlgemuth (4) (Large)
Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach vier Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit schlägt die Klinik im Metznerpark ein
neues Kapitel auf: Mit dem Umzug in den Neubau der Stadtklinik Frankenthal endet
die Geschichte eines besonderen psychiatrischen Standorts – und gleichzeitig
beginnt eine neue Ära moderner, integrierter Versorgung.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens und des Umzugs lädt die Klinik am 19. April
2026 zum Tag der offenen Tür in den neuen Anbau ein. Im Rahmen der
Veranstaltung wird Dr. Matthias Münch, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
in einem historischen Rückblick die Entwicklung der Psychiatrie in Frankenthal
beleuchten. Dabei wird deutlich: Die Stadt gilt als Keimzelle der psychiatrischen
Versorgung in der Region – mit Wurzeln, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.

Von den Anfängen zur modernen Psychiatrie
Die Geschichte der Psychiatrie in Frankenthal ist eng mit gesellschaftlichen
Entwicklungen verknüpft: von frühen Versorgungsformen im Elisabethenstift über die
Einrichtung einer „Irrenabteilung“ im Jahr 1820 bis hin zur modernen
Abteilungspsychiatrie nach dem Zweiten Weltkrieg. Einen entscheidenden Impuls
setzte die Psychiatrie-Enquete von 1975, die eine gemeindenahe,
patientenorientierte Versorgung forderte.

Mit der Gründung der Klinik im Metznerpark am 1. April 1986 wurde diese Vision in
die Praxis umgesetzt. Als Kombination aus offener Station und Tagesklinik war sie
ein Modellprojekt – und die erste psychiatrische Tagesklinik in der Pfalz. Besonders
prägend war der innovative, ressourcenorientierte Ansatz, der unter anderem durch
musiktherapeutische Verfahren wie Gongtherapie, Klangstuhl oder
Tischtrommelkonferenzen ergänzt wurde.

Ein bewährtes Konzept zieht um
Ende April 2026 werden die letzten Patientinnen und Patienten den Metznerpark
verlassen und in den Neubau der Stadtklinik umziehen. Dort werden die bewährten
Therapieangebote in einer neuen Tagesklinik im Gartengeschoss sowie auf der
Psychotherapiestation M fortgeführt und weiterentwickelt.

Der Neubau bietet dabei deutlich verbesserte strukturelle und therapeutische
Möglichkeiten. Dazu zählen unter anderem:
 moderne, lichtdurchflutete Therapieräume
 eine stärkere Verzahnung stationärer und teilstationärer Angebote
 erweiterte Gruppen- und Einzeltherapieformate
 bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit unter einem Dach
 neue Konzepte im Bereich Psychotherapie, psychosomatische Medizin und
tagesklinische Behandlung

Durch die Zusammenführung aller Angebote profitieren künftig alle Patientinnen und
Patienten von den etablierten Konzepten beider Standorte – ganz im Sinne des
Mottos: „Das Beste aus zwei Standorten für alle.“

Das Gebäude bleibt – mit neuer Aufgabe
Mit dem Auszug der Psychiatrie endet zwar die Nutzung des Gebäudes im
Metznerpark, nicht jedoch seine Geschichte. Das über 100 Jahre alte Gebäude, das
im Laufe der Zeit unterschiedlich genutzt wurde – von der Prosektur über ein
Infektionshaus bis hin zur Wöchnerinnenstation – soll weiterhin eine wichtige Rolle
spielen: Die Stadtverwaltung plant, dort nach baulichen Veränderungen, einen
Standort der Tom-Mutters-Förderschule einzurichten.

Ein Abschied mit Perspektive
Der Umzug markiert nicht das Ende, sondern einen bedeutenden Entwicklungsschritt
der psychiatrischen Versorgung in Frankenthal. Die vergangenen 40 Jahre im
Metznerpark stehen für Innovation, Engagement und Menschlichkeit – Werte, die nun
im neuen Anbau der Stadtklinik weitergeführt werden.

Mit dem Blick zurück und dem Schritt nach vorn zeigt sich: Die Psychiatrie in
Frankenthal bleibt in Bewegung – zum Wohl der Patientinnen und Patienten.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 13:00

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