Frankenthal – 40 Jahre Klinik im Metznerpark: Abschied und Neuanfang für die Psychiatrie



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach vier Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit schlägt die Klinik im Metznerpark ein

neues Kapitel auf: Mit dem Umzug in den Neubau der Stadtklinik Frankenthal endet

die Geschichte eines besonderen psychiatrischen Standorts – und gleichzeitig

beginnt eine neue Ära moderner, integrierter Versorgung.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens und des Umzugs lädt die Klinik am 19. April

2026 zum Tag der offenen Tür in den neuen Anbau ein. Im Rahmen der

Veranstaltung wird Dr. Matthias Münch, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie,

in einem historischen Rückblick die Entwicklung der Psychiatrie in Frankenthal

beleuchten. Dabei wird deutlich: Die Stadt gilt als Keimzelle der psychiatrischen

Versorgung in der Region – mit Wurzeln, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.

Von den Anfängen zur modernen Psychiatrie

Die Geschichte der Psychiatrie in Frankenthal ist eng mit gesellschaftlichen

Entwicklungen verknüpft: von frühen Versorgungsformen im Elisabethenstift über die

Einrichtung einer „Irrenabteilung“ im Jahr 1820 bis hin zur modernen

Abteilungspsychiatrie nach dem Zweiten Weltkrieg. Einen entscheidenden Impuls

setzte die Psychiatrie-Enquete von 1975, die eine gemeindenahe,

patientenorientierte Versorgung forderte.

Mit der Gründung der Klinik im Metznerpark am 1. April 1986 wurde diese Vision in

die Praxis umgesetzt. Als Kombination aus offener Station und Tagesklinik war sie

ein Modellprojekt – und die erste psychiatrische Tagesklinik in der Pfalz. Besonders

prägend war der innovative, ressourcenorientierte Ansatz, der unter anderem durch

musiktherapeutische Verfahren wie Gongtherapie, Klangstuhl oder

Tischtrommelkonferenzen ergänzt wurde.

Ein bewährtes Konzept zieht um

Ende April 2026 werden die letzten Patientinnen und Patienten den Metznerpark

verlassen und in den Neubau der Stadtklinik umziehen. Dort werden die bewährten

Therapieangebote in einer neuen Tagesklinik im Gartengeschoss sowie auf der

Psychotherapiestation M fortgeführt und weiterentwickelt.

Der Neubau bietet dabei deutlich verbesserte strukturelle und therapeutische

Möglichkeiten. Dazu zählen unter anderem:

 moderne, lichtdurchflutete Therapieräume

 eine stärkere Verzahnung stationärer und teilstationärer Angebote

 erweiterte Gruppen- und Einzeltherapieformate

 bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit unter einem Dach

 neue Konzepte im Bereich Psychotherapie, psychosomatische Medizin und

tagesklinische Behandlung

Durch die Zusammenführung aller Angebote profitieren künftig alle Patientinnen und

Patienten von den etablierten Konzepten beider Standorte – ganz im Sinne des

Mottos: „Das Beste aus zwei Standorten für alle.“

Das Gebäude bleibt – mit neuer Aufgabe

Mit dem Auszug der Psychiatrie endet zwar die Nutzung des Gebäudes im

Metznerpark, nicht jedoch seine Geschichte. Das über 100 Jahre alte Gebäude, das

im Laufe der Zeit unterschiedlich genutzt wurde – von der Prosektur über ein

Infektionshaus bis hin zur Wöchnerinnenstation – soll weiterhin eine wichtige Rolle

spielen: Die Stadtverwaltung plant, dort nach baulichen Veränderungen, einen

Standort der Tom-Mutters-Förderschule einzurichten.

Ein Abschied mit Perspektive

Der Umzug markiert nicht das Ende, sondern einen bedeutenden Entwicklungsschritt

der psychiatrischen Versorgung in Frankenthal. Die vergangenen 40 Jahre im

Metznerpark stehen für Innovation, Engagement und Menschlichkeit – Werte, die nun

im neuen Anbau der Stadtklinik weitergeführt werden.

Mit dem Blick zurück und dem Schritt nach vorn zeigt sich: Die Psychiatrie in

Frankenthal bleibt in Bewegung – zum Wohl der Patientinnen und Patienten.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026, 13:00