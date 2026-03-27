Wiesloch – Pietätloser Diebstahl: Unbekannte räumen Gräber leer – Tausende Euro Schaden

Wiesloch/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Grabschmuck auf mehreren Friedhöfen-Zeugenaufruf

(ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 20.03.2026 und Dienstag, dem 24.03.2026 entwendeten unbekannte Personen Bronzeschmuck von mehreren Grabstellen auf zwei Friedhöfen.

Nachdem unbekannte Personen zwischen Freitag und Montag von einem Friedhof in Leimen eine Grableuchte aus Bronze im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten, kam es auch auf einem Friedhof in Wiesloch-Baiertal zu mehreren Diebstählen. Hier stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, dem 21.03.2026 gegen 13 Uhr und Dienstag, dem 24.03.2026 gegen 16 Uhr sowohl eine ca. 1 Meter hohe Rose, als auch eine Madonnenstatue von ca. 80 cm Höhe von den Grabstätten. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von mehr als 5000 Euro.



Inwieweit ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sowie weitere potenzielle Geschädigte, die noch keine Anzeige erstattet haben, sich unter der Telefonnumer 06222/57090 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 17:55