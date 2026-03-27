Weinheim-Sulzbach – Freie Fahrt auf dem Dammweg

Weinheim-Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ortsvorsteher Frank Eberhardt ist zufrieden. „Es gab keine einzige Beschwerde, obwohl die Umleitung ja zeitweise nicht leicht war.“ So sein Fazit nach rund sechs Wochen Bauzeit am Sulzbacher Dammweg, der im Zuge eines Flurneuordnungverfahrens erneuert und ausgebaut worden ist. Bauherr war das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, für die Organisation der Straßenführung vor Ort war und ist die Stadt zuständig, ebenso für die Anschlussstellen der kommunalen Wege und Straßen. Am Freitagmorgen fand vor Ort die Abnahme mit allen beteiligten Dienststellen und Firmen statt. Es war eine Punktlandung, denn der Dammweg ist jetzt wieder bis zum Sportplatz befahrbar – und das ohne Schlagloch deutlich komfortabler als vorher. „Für die Kunden der Firma Bauer und für die Nutzer des Sportplatzes bedeutet der Ausbau eine deutliche Verbesserung“, freut sich Ortsvorsteher Eberhardt, der sich bei den Anliegern für die gute Kooperation bedankte.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 13:36