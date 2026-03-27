Walldorf – BAB 5 – Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der Autobahn

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag war ein 62-jähriger Ford-Fahrer gegen 12:00 Uhr auf der BAB 5 zwischen den Ausfahrten Schwetzingen und Wiesloch/ Walldorf auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund eines vorangegangenen Unfalles auf der Strecke staute sich der Verkehr auf diesem Fahrstreifen bis hin zum Stillstand. Nach jetzigen Erkenntnissen bremste deshalb ein Fahrzeug, welches vor dem 62-Jährigen fuhr stark ab. Der Ford-Fahrer bremste ebenfalls und um einen Unfall zu vermeiden wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er den auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Mercedes einer 71-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralles nach vorne auf den Volvo einer 68-Jährigen aufgeschoben.

Durch den Unfall wurden die Mercedes- und die Volvo-Fahrerin leicht verletzt, wobei die Erstgenannte für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich auf etwa 30.000 Euro beziffern. Für die Räumungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt werden, weshalb es hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 14:25