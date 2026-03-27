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Packen wir´s an
27.03.2026, 9:21 Uhr

Viernheim – Kampagne „halloAlter“: „Demenz verstehen und damit umgehen – Validation nach Feil“ Informationsabend am 21. April in der KulturScheune

Packen wir´s anViernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn Erinnerungen verblassen und vertraute Worte schwerer fallen, stellt Demenz Betroffene und ihre Angehörigen vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist ein verständnisvoller und respektvoller Umgang miteinander. Unter dem Motto „Demenz verstehen und damit umgehen – Validation nach Feil“ laden die Kampagne „halloAlter“ und das Demenznetzwerk Viernheim unterstützt durch den Seniorenservice-Schneider zu einer Informationsveranstaltung ein, die Wege zu mehr Verständnis, Empathie und gelingender Kommunikation im Alltag mit Demenz aufzeigt. Der Informationsabend findet am Dienstag, 21. April, von 18 bis circa 19.30 Uhr in der KulturScheune Viernheim, Wasserstraße 20, statt. Einlass ist ab 17.45 Uhr. Im Mittelpunkt steht ein Vortrag der zertifizierten Demenzexpertin Tülay Schneider vom Seniorenservice-Schneider, die zugleich erfahrene Validation-Presenterin nach Naomi Feil ist. Sie erläutert verständlich und praxisnah, wie Kommunikation mit Menschen mit Demenz gelingen kann.

Die Validation nach Feil ist eine spezielle Methode im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. Sie geht davon aus, dass das Verhalten der Betroffenen Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen ist. Statt Aussagen zu korrigieren oder Betroffene mit der Realität zu konfrontieren, steht bei der Validation im Mittelpunkt, die Gefühle der Betroffenen ernst zu nehmen und ihnen mit Empathie zu begegnen. Dadurch können Stress und Konflikte reduziert und Begegnungen würdevoller gestaltet werden – sowohl im Alltag zu Hause als auch in der professionellen Pflege. Neben fachlichen Hintergründen vermittelt der Vortrag anschauliche Beispiele aus der Praxis und gibt konkrete Anregungen für den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. Zudem besteht Gelegenheit zum Austausch. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, aber auch an Ehrenamtliche, Pflegekräfte sowie alle Interessierten, die sich über den Umgang mit Demenz informieren möchten.

Sie ist Teil des vielfältigen Programms der Kampagne „halloAlter“, mit der die Stadt Viernheim gemeinsam mit dem Netzwerk „Gut versorgt im Alter“ das Thema Älterwerden offen, solidarisch und lebensnah in die Öffentlichkeit bringt. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Fragen steht das städtische SeniorenBüro telefonisch unter 06204 988-239 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de zur Verfügung. Im Rahmen der Kampagne „halloAlter“ sind noch weitere Veranstaltungen geplant, die regelmäßig auf der städtischen Homepage zur Kampagne unter www.viernheim.de/halloalter oder über die ViernheimApp unter dem Menüpunkt „Stadtleben“ veröffentlicht werden.

Quelle
Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 09:21

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