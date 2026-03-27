Viernheim – Familiensportpark West – Erweiterte Öffnungszeiten ab 1. April

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Beginn der Sommerzeit ist der Familiensportpark West ab dem kommenden Mittwoch, 1. April, wieder von Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Diese Sommeröffnungszeiten gelten bis einschließlich Ende September. Die Kneipp-Anlage wird je nach Wetterlage voraussichtlich Mitte April wieder in Betrieb genommen. Der Familiensportpark West und die Nutzung der dort befindlichen Bewegungsangebote stehen allen Bürgerinnen und Bürgern täglich kostenfrei zur Verfügung. Weitere Informationen finden Interessierte auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de/familiensportpark-west.
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Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 10:26