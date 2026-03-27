Rhein-Pfalz-Kreis – „Wir strampeln uns ab!“: Erster Beigeordneter Frank Pfannebecker tritt bei Aktionstag der Landkreise in die Pedale

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer gemeinsamen Fahrradaktion durch die Landeshauptstadt Mainz haben am Freitag die Landkreise in Rheinland-Pfalz auf ihre angespannte Lage aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Wir Landkreise strampeln uns ab!“ fuhren die Landrätinnen und Landräte – beziehungsweise ihre Vertretungen – von der MEWA-Arena quer durch Mainz ins Regierungsviertel und machten damit sichtbar, dass die kommunale Ebene seit Jahren am Limit arbeitet: finanziell, organisatorisch und personell.

In Vertretung des Landrats trat auch der Erste Beigeordnete des Rhein-Pfalz-Kreises, Frank Pfannebecker, bei der Aktion in die Pedale. „Die Landkreise stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand: Unsere Pflichtausgaben explodieren, während die Einnahmen auf der Stelle treten. Wenn wir unsere Kommunen stärken und nach vorne bringen wollen, muss endlich das Konnexitätsprinzip vollständig umgesetzt werden.“

Der Hintergrund der Aktion ist ernst: In allen Bereichen sehen sich die Landkreise mit stetig steigenden Aufgaben, höheren Standards und wachsender Verantwortung konfrontiert, ohne dass die dafür notwendigen Mittel in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden.

Die Landkreise fordern deshalb eine faire und verlässliche Finanzierung, klare Zuständigkeiten und echte Entlastung – damit sie ihre Kernaufgaben erledigen können und staatliches Handeln vor Ort auch künftig verlässlich sichergestellt werden kann.

Ziel der Landkreise ist es, die neue Landesregierung frühzeitig und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass ohne handlungsfähige Verwaltungen in den Landkreisen zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge – von der Bildung über soziale Angebote bis hin zur Gesundheitsversorgung – nicht dauerhaft gesichert werden können. Nur mit einer ausreichend ausgestatteten und verlässlich finanzierten kommunalen Ebene lassen sich Schulen und Kitas betreiben, Gesundheits- und Krankenhausstrukturen erhalten, soziale Hilfen organisieren und Infrastruktur vor Ort modern halten.

Landrat Achim Schwickert, Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz, machte in Mainz deutlich, wie ernst die Lage ist: „Die rheinland-pfälzischen Landkreise strampeln sich seit vielen Jahren ab. Neben einer kontinuierlichen Unterfinanzierung der Kommunen haben wir mit einem zunehmenden Aufgabenzuwachs zu kämpfen. Die neue Landesregierung ist

hier jetzt gefordert. Wir haben heute ein deutlich sichtbares Zeichen durch die Landeshauptstadt gesetzt: So kann es mit uns nicht weitergehen, wir müssen in Zukunft alle in die Pedale treten.“

Foto: Mit einer gemeinsamen Fahrradaktion haben heute die Landkreise in Rheinland-Pfalz auf ihre angespannte Lage aufmerksam gemacht.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 16:58