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27.03.2026, 0:12 Uhr

Neckargemünd – ENERGIEladen am 1. April geschlossen – Verkürzte Öffnungszeiten am 2. April

Mrn news platzhalter logo 5Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, den 1. April 2026, bleibt der ENERGIEladen in der Bahnhofstraße 54 aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen IT-technischen Umstellung geschlossen. Am Donnerstag, den 2. April 2026, ist er am Nachmittag geschlossen, am Vormittag jedoch von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Kundenhotline ist unter 0800 513 513 8 jeodch wie gewohnt zu erreichen, sodass Kundenanliegen entgegengenommen und im Nachgang bearbeitet werden können.

An- und Ummeldungen sowie die Übermittlung von Zählerstandsdaten kann die Website www.stadtwerke-neckargemuend.de/kundenservice genutzt werden.

Der Entstördienst ist an jedem Tag, auch während der Feiertage, rund um die Uhr unter diesen Telefonnummern erreichbar:

Erdgas: 06223 925 211
Wasser: 06223 925 222
Wärme: 06223 925 224
Straßenbeleuchtung: 06223 925 226

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 00:12

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