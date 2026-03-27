Mutterstadt – Partnerschaftsverein zeichnet aus – Preis für beste Französisch Abiturnote an der IGS Mutterstadt

Die 18 jährige Schülerin Karla Yildiz aus Hochdorf-Assenheim hat an der Intergrierten Gesamtschule Mutterstadt die Note 1 im Fach Französisch erreicht.

Zu diesem überragenden Ergebnis und der bestandenen Abiturprüfung gratulierten Martin Kielbasa ( 1. Vorsitzender) und Hans Jürgen Becker (2. Vorsitzender) im Namen des Partnerschaftsvereins Mutterstadt anlässlich der Abiturfeier im Palatinum ganz herzlich.

Neben einem Buchgutschein erhielt Frau Yildiz eine kostenlose einjährige Mitgliedschaft im Verein. „Ich liebe es, Sprachen zu lernen“ , betonte Frau Yildiz am Rande der Ehrung.

Es sei ihre besondere Leidenschaft.

In seinem Jubiläumsjahr 2025 hat der Partnerschaftsverein diese Auszeichnung beschlossen.

Dies jeweils in enger Abstimmung mit der Schulleitung der IGS.

Text: Hans Jürgen Becker

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 14:36