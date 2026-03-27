Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Für Liebhaber exklusiver Schmuckstücke wird das Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt am 27. März 2026 ab 13:00 Uhr erneut zum Treffpunkt. Bei der Schmuckauktion Teil II kommen zahlreiche ausgewählte Schmuckstücke unter den Hammer, die sowohl Sammler als auch Schmuckinteressierte ansprechen dürften.

Das Angebot umfasst eine vielfältige Auswahl an hochwertigem Schmuck mit Diamanten und Farbsteinen, darunter Ringe, Colliers, Armbänder und weitere besondere Einzelstücke. Die Auktion bietet damit eine attraktive Gelegenheit für alle, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Schmuckstücken oder besonderen Sammlerobjekten sind.

Bereits im Vorfeld haben Interessierte die Möglichkeit, die angebotenen Stücke im Rahmen der Vorbesichtigung ab dem 17. März im Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt aus nächster Nähe zu betrachten und sich einen Überblick über die einzelnen Lose zu verschaffen.

Die Auktionen von Henry’s Auktionshaus ziehen regelmäßig Besucher und Bieter aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar sowie darüber hinaus an und haben sich als feste Größe für Liebhaber hochwertiger Schmuckstücke etabliert.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 10:30