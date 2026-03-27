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27.03.2026, 13:27 Uhr

Ludwigshafen – Wenn der Frühling kommt – Einladung zur Singgruppe

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, dem 13. April 2026, findet das nächste Treffen der Singgruppe der Schlaganfallgruppe Ludwigshafen statt. Es beginnt um 15.30 Uhr im Schiller-Wohnstift in Ludwigshafen-Oggersheim (Kapellengasse 25). Unter dem Motto „Wenn der Frühling kommt“ möchten wir das Frühjahr musikalisch begrüßen. Im Mittelpunkt stehen Lieder und Kanons, Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen und Verbessern der eigenen Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache. Eingeladen sind Schlaganfallpatienten, ihre Angehörigen und alle Interessierten, die gerne singen und etwas für ihre Stimme tun möchten. „Singen tut gut! Singen macht Mut!“ Die Leitung hat Markus Braun (Info-Tel.: 0621 5296945, Email: BraunMarkus1@web.de). Die Teilnahme ist kostenlos. Für allgemeine Fragen zur Schlaganfallgruppe steht Barbara Döbel (Tel.: 0621 699019) zur Verfügung. Weitere Termine der Schlaganfallgruppe und der Singgruppe finden sie auf der Internetseite. http://www.schlaganfallgruppe.de. Der Singgruppen-Termin für Mai ist Montag, 11.05.2026.

Quelle
Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 13:27

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