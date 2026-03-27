Ludwigshafen – Mofa aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum zwischen Mittwoch 14 Uhr und Donnerstag 05:45 Uhr (25.03.2026 und 26.03.2026) entwendeten Unbekannte ein Mofa aus einer Sammeltiefgarage am Giselherplatz. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Mofa der Marke Peugeot im Wert von etwa 1.500 Euro.

Wer kann Hinweise zu Tat oder Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 14:22