Ludwigshafen – Für Kinder: Offenes Atelier im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Offene Atelier für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren öffnet im April samstags von 14 bis 16 Uhr seine Türen. Im bunten Kunstlabor können die Kinder malen, zeichnen, drucken, stempeln, kleben und entdecken – experimentieren ist ausdrücklich erwünscht. Die Kunstvermittler*innen bringen wöchentlich überraschende Ideen mit und unterstützen die Kinder.

Die Termine sind am 4., 11., 18. und 25. April 2026.

Die Kosten betragen 3 Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-3045 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

Quelle

Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 13:32