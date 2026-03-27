Ludwigshafen – Das Heinrich-Böll-Gymnasium im Schulzentrum LU-Mundenheim unterstützt die Tafel LU

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Böller“ unterstützen die Tafel LU

Erstmals halfen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern des Heinrich-Böll-Gymnasiums (HBG) im Schulzentrum Ludwigshafen-Mundenheim auch bei der Osteraktion der Tafel („Kauf eins mehr!“) im Globus in Oggersheim.

Zahlreiche freiwillige Jugendliche, primär der Oberstufe, waren per E-Mail-Aufruf schnell gefunden, als es darum ging, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Aktion der Tafel zu finden. Auch einige Eltern erklärten sich, informiert von ihren Kindern, spontan dazu bereit, die gute Sache zu unterstützen.

Bei der in dem Oggersheimer Großmarkt alljährlich stattfindenden Aktion werden die dortigen Kundinnen und Kunden beim Betreten des Geschäftes darum gebeten, haltbare Lebensmittel einzukaufen, um diese beim Verlassen des Einkaufscenters der Tafel zu spenden.

Die Schülerinnen und Schüler machten dazu die Menschen durch persönliche Ansprache sowie entsprechende Flyer auf die Aktion aufmerksam und nahmen die Sach- und Geldspenden entgegen, um sie in die bereitstehenden Kisten zu sortieren und transportfertig zu verstauen. Die „Böller“ standen dabei in ihrer Freizeit oder am Wochenende am Stand, der vom 23.03. bis zum 28.03.2026, also in der Woche vor den Osterferien, in der Vorhalle des Supermarktes zu finden war. Die eingesammelte Ware wurde im Laufe des Tages von Fahrern der Tafel mit Transportern abgeholt und in die Sammelstelle verbracht.

Stefanie Zimmer, die Koordinatorin der Tafel, war sehr froh, dass die Schulgemeinschaft des Heinrich-Böll-Gymnasiums in diesem Jahr – neben der schon traditionellen Weihnachtsaktion im MediaMarkt – auch die Osteraktion im Globus maßgeblich mit unterstützt hat. Diese trägt dazu bei, dass die Kunden der Tafel weiterhin bedarfsgerecht und zuverlässig unterstützt werden können, weil ausnahmslos alle bei der Aktion eingesammelten Lebensmittel sowie 100 Prozent des gespendeten Bargeldes an die Organisation mit Sitz in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen gehen. (JAC)



Quelle: Jacobs

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 17:30