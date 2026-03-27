Landau – Kindertagesstätten verbleiben in der Stadtholding: Stadtratsbeschluss vom 24.03.2026

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Beschluss des Stadtrates vom 24. März 2026 bleibt die SH-Jugend und Soziales gGmbH weiterhin Teil des Stadtholding-Konzerns. Die Gesellschaft verantwortet die vier städtischen Kindertagesstätten und bleibt damit organisatorisch in der bisherigen Struktur verankert. Durch die Bestellung von Beigeordneter Lena Dürphold zur Geschäftsführerin ist die enge personelle Verbindung zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und der SH-Jugend und Soziales gGmbH wieder hergestellt. Diese Personalunion auf Führungsebene stärkt die Abstimmung und gewährleistet eine enge Verzahnung bei der Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspruchs.

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen gewinnt diese Struktur zusätzlich an Bedeutung. Es zeichnet sich ab, dass kirchliche Träger künftig nicht mehr in gleichem Maße in der Lage sein werden, ihre Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Eine mögliche Übernahme weiterer Kindertagesstätten durch die Stadt würde leistungsfähige und flexible Organisationsstrukturen erfordern – Voraussetzungen, die in der SH-Jugend und Soziales gGmbH bereits gegeben sind. Eine Eingliederung in das Jugendamt wäre demgegenüber mit erheblichem zeitlichen, personellen und organisatorischen Aufwand verbunden und angesichts der aktuellen Belastung und Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht im Verhältnis stehend zum eruierten Nutzen.

Vor diesem Hintergrund haben die Gremien sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der bestehenden Struktur entschieden. „Ich freue mich über die breite Mehrheit für unsere Vorlage zum Verbleib der kommunalen Kitas in der Stadtholding. Mit der getroffenen Entscheidung stellen wir uns auf eine sichere Basis für die Zukunft“, so Geschäftsführerin Lena Dürphold. „Die enge Zusammenarbeit der gGmbH mit dem städtischen Jugendamt ermöglicht es uns, Kinder und Familien weiterhin gezielt und wirkungsvoll zu unterstützen“, ergänzt Clarissa Lorenz-Jahn, Leiterin des Landauer Jugendamts.

Quelle

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 10:21