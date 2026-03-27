Landau – Die Stadt Landau informiert: Stadtbibliothek an Karsamstag geschlossen – Städtische Galerien laden an ausgewählten Tagen über die Osterfeiertage zum Besuch ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Bitte beachten: An Karsamstag, 4. April, bleibt die Stadtbibliothek Landau geschlossen. Auch der Rückgabecontainer kann nicht genutzt werden. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam und bittet um Verständnis. Wer die Osterzeit für ein kulturelles Erlebnis nutzen möchte, hat dazu an ausgewählten Tagen aber in den städtischen Galerien Gelegenheit: In der Städtischen Galeria Villa Streccius ist noch bis Sonntag, 3. Mai, die Ausstellung „AUFTAKT“ mit Werken der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK) zu sehen. Diese kann an Karsamstag und Ostersonntag von 14 bis 17 Uhr besucht werden. An Karfreitag und Ostermontag bleibt die Galerie geschlossen. Das Frank-Loebsche Haus ist an Karsamstag von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Zu sehen sind dort die Dauerausstellungen „Juden in Landau – Vom Mittelalter bis zum Holocaust“ und „Sinti und Roma – Aus der Mitte der Gesellschaft – In der Mitte der Gesellschaft?“. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist das Frank-Loebsche Haus geschlossen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 10:38