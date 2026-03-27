Landau – Baustellen-Ticker: Vollsperrung der Kreisstraße K 2 zwischen Insheim und Offenbach ab Dienstag, 7. April

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Landau geht weiter voran: Ab April werden neue Leitungen von Insheim bis ins Gewerbegebiet D12 verlegt. Dafür muss die Kreisstraße K2 im westlichen Bereich zwischen den Zufahrten von Landau-Mörlheim und Insheim von Dienstag, 7. April, bis voraussichtlich Samstag, 13. Juni, voll gesperrt werden. Die Verbindung zwischen Mörlheim und Offenbach bleibt zunächst bestehen. Insheim bleibt von Landau, Impflingen und Rohrbach weiterhin erreichbar.

Die Kreisstraße zwischen Insheim und Offenbach liegt auf dem Gebiet sowohl der Stadt Landau als auch des Landkreises Südliche Weinstraße. Geplant ist, im Anschluss an den Fernwärmeausbau der Stadt die Fahrbahn der K2 sowie der K21 – so heißt die Straße auf Gebiet des Kreises SÜW – in einer gemeinsamen Maßnahme von Stadt und Kreis umfassend zu sanieren. Dafür ist dann eine Vollsperrung auf gesamter Strecke erforderlich.

Aktuelle Informationen zum Fernwärmeausbau, zu Ansprechpersonen und Kontaktmöglichkeiten sind auf dem städtischen Klimaschutzportal zu finden:

https://landau.klimaschutzportal.rlp.de.

Alle aktuellen Baustellen in der Stadt Landau finden sich im GeoPortal Landau unter: maps.landau.de/baustellen.

Bildunterschrift: Die Kreisstraße zwischen Insheim und Offenbach ist von Dienstag, 7. April, bis voraussichtlich Samstag, 13. Juni, nicht befahrbar.

(Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 09:13