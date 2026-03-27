Klingenmünster – Zeugenaufruf: Unfallflucht in der Weinstraße

Klingenmünster/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend gegen 21:30h befuhr ein Lkw die Weinstraße in Klingenmünster in Richtung Gleiszellen. In einer Kurve schnitt ein entgegenkommender schwarzer Pkw die Fahrlinie des Lkw, sodass dieser nach rechts ausweichen musste. Dabei beschädigte der Lkw einen Dachüberstand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 5000,- Euro. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen unfallbeteiligten Pkw geben? Der beigefügte Kartenauszug zeigt die genaue Unfallörtlichkeit.
Quelle
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 09:27