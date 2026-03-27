Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen IT-technischen Umstellung sind der ENERGIEladen und das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg am Dienstag, den 31. März, nur bis 14 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, den 1. April bleiben der ENERGIEladen und das Kundenzentrum ganz geschlossen. Die Kundenhotline ist jedoch unter 0800 513 513 2 wie gewohnt zu erreichen, sodass Kundenanliegen entgegengenommen und im Nachgang bearbeitet werden können.

Ab Donnerstag, den 2. April, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Auch am Ostersamstag ist der ENERGIEladen wie gewohnt geöffnet.

Kundenportal eingeschränkt verfügbar

Das Kundenportal der Stadtwerke Heidelberg ist aufgrund der IT-technischen Umstellung ab Freitag, den 27. März 2026, 18 Uhr, nicht mehr zu erreichen. Kundinnen und Kunden können in dieser Zeit die Online-Services auf der Homepage der Stadtwerke Heidelberg unter www.swhd.de/online-kundenservice nutzen.

Das Portal ist voraussichtlich am Laufe von Donnerstag, den 2. April, wieder zugänglich.

Quelle Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 00:17