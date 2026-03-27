Fürth – 16 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Fürth (ots) – Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Bergstraße befuhr am Freitagmittag (27.03.), gegen 12.30 Uhr, die Bundesstraße 38 von Krumbach in Richtung Gumpener Kreuz. Im Bereich einer Kurve kollidierte der Jugendliche mit einer ihm entgegenkommenden Autofahrerin. Der 16-Jährige wurde mit schweren, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin und ein ebenfalls in ihrem Fahrzeug befindliches Kind blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Landung des Hubschraubers, die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Strecke

gesperrt.

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 17:59