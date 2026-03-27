Frankenthal – Verkehrskontrolle

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.03.2026, in der Zeit von 12.40 Uhr bis 13.35 Uhr, führten Kräfte der Polizei Frankenthal in der Freinsheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten insgesamt 7 Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde hierbei mit 48 km/h die höchste Geschwindigkeit gemessen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei einem 36-jährigen Mann aus Ludwigshafen festgestellt, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle bestehen, diese konnten durch ihn sodann gegen Zahlung der Strafe abgewendet werden.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 09:11