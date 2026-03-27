Frankenthal – Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch einen Zeugen wurde am 26.03.2026, gegen 14.20 Uhr, gemeldet, dass vor ihm ein Fahrzeug in Schlangenlinien fahren würde. Durch die Streife konnte das Fahrzeug in der Samuel-Heinicke-Straße kontrolliert werden. Bei dem 36-jährigen Mann aus Frankenthal konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 09:15