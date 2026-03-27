Frankenthal – Mini-Wibit-Rutsche erweitert Spieleangebot im OstparkBad

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Das OstparkBad bietet Kindern jeden Sonntag ein besonderes Highlight: Beim Spielenachmittag von 14 bis 17 Uhr stehen in beiden Schwimmbecken abwechslungsreiche Wasserspiele und Geräte bereit, die speziell auf die Bedürfnisse junger Badegäste abgestimmt sind. Um das Angebot weiter aufzuwerten, hat sich das Team des OstparkBads für die Anschaffung einer neuen Mini-Wibit-Rutsche entschieden: die Wibit Splasher. Das neue Spielelement stammt – ebenso wie die große Wibit-Wasserrutsche, die ab der kommenden Saison im StrandBad installiert wird – aus der Produktserie des Herstellers Wibit. Die Wibit Splasher kann sowohl vollständig im Wasser als auch vom Beckenrand aus genutzt werden und verspricht noch mehr Spaß und Abwechslung bei den beliebten Sonntags-Spielenachmittagen. Weitere Attraktivierungen für das OstparkBad sind zurzeit in Planung.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ostparkbad.de.

Quelle

Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 10:30