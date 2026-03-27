Frankenthal – Fahrt unter Drogeneinfluss

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.03.2026, gegen 23.50 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion im Albrecht-Dürer-Ring einen 38-jährigen Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Opiate. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 09:16