Dossenheim – Unbekannter nötigt 58-jährige Autofahrerin – Zeugenaufruf

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Mann nötigte am Donnerstagmorgen auf der L 531 bei Dossenheim eine 58-jährige Autofahrerin und schlug gegen deren Fahrzeug. Die Frau war gegen 7:30 Uhr auf der L 531 von der BAB-Anschlussstelle Dossenheim in Richtung Dossenheim unterwegs. In Höhe des Pendlerparkplatzes kam von hinten ein VW Caddy mit hoher Geschwindigkeit herangefahren und fuhr dem Fahrzeug der 58-Jährigen sehr dicht auf. So folgte der Unbekannte der Frau bis zur Einmündung zur B 3, wo beide an der roten Ampel anhalten mussten. Der Unbekannte stieg aus und schlug gegen das Fahrzeug der Frau. Beim Umschalten auf Grün bog die Frau nach rechts in Richtung Heidelberg ab. Der Unbekannte folgte ihr weiter. An der Einmündung Fritz-Frey-Straße/Im Weiher wollte die 58-Jährige nach links abbiegen. Der Verfolger setzte sich jedoch mit seinem Fahrzeug links neben die Frau und blockierte den Abbiegevorgang. Daraufhin wendete die Frau und fuhr zum Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes, wo sie dann die Polizei verständigte. Der Unbekannte ließ nun von einer weiteren Verfolgung ab.

Die Geschädigte hatte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert und konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben:

– ca. 30 bis 40 Jahre alt

– ca. 180 cm groß

– Vollbart

– trug eine Kappe

Die weiteren Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Verfolger und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 13:42