Altlußheim – Nachtrag: Frontalcrash auf der B 39 fordert ein Todesopfer und mehrere Schwerverletzte

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag auf der B 39 bei Altlußheim ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 71-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr mit einem VW-Kleinbus mit Anhänger auf der B 39 von der L 722 kommend in Richtung Altlußheim unterwegs. Zwischen dem Abzweig zur K 4250 und dem Abzweig zur K 4252 geriet er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Dabei zog sich der 71-Jährige schwerste Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Auch seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Auch die Insassen des Ford wurden schwer verletzt.

Die Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Hierzu waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mehrere Personen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Altlußheim befreit werden. Der Transporter, der in der Böschung abzurutschen drohte, wurde ebenfalls durch die Feuerwehr gesichert.



Derzeit ist die B 39 zwischen Einmündung L 722 und Abzweig K 4250 voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 17:05