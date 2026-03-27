Altlußheim – Erstmeldung: Schwerer Unfall auf der B39 – Straße voll gesperrt

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der B 39 bei Altlußheim kommt es derzeit zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls. Konkrete Details zum Unfallhergang sind aktuell noch nicht bekannt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, um die Versorgung der Verletzten sicherzustellen.

Die B 39 ist momentan zwischen den Abzweigungen K 4252 und K 4250 vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zuletzt aktualisiert am 27. März 2026, 16:33