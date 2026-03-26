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Aufräum Aktion
26.03.2026, 15:55 Uhr

Weinheim – Weinheim räumt bei jedem Wetter auf Großeinsatz am 28. März auch in den Ortsteilen – Feuerwehr und Vereine vor Ort

Aufräum AktionWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie haben die Wetterberichte hoch und runter gescrollt. Bauhof-Leiter Kay Zimmer, sein Straßenreinigungsmeister Markus Schäfer und natürlich Patrick Walter, der Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen und Grünflächen. Und irgendwann stand die Entscheidung fest: Die Aktion „Weinheim räumt auf“ findet am Samstag, 28. März, bei jedem Wetter statt. Zu viele Menschen in der Stadt und den Ortsteilen haben sich den Termin notiert, stehen gewissermaßen Besen bei Fuß. Vor allem in den Ortsteilen, wo sich die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher persönlich einsetzen, ist die Resonanz groß. „Ich habe schon 30 Anmeldungen“, meldete Carola Meyer in Oberflockenbach – der Odenwald war schon im vergangenen Jahr beim großen Dorf-Reine-Machen einfach spitze. Wer sein Umfeld schöner machen will, lässt sich nicht von ein paar Regentropfen, ein bisschen Wind oder spätwinterlicher Kälte aufhalten. Also ist man gewappnet für den Endspurt, nachdem Weinheimerinnen und Weinheimer schon an den vergangenen beiden Wochen mit dem Alpenverein den Windeckhang und mit dem DLRG das Weschnitzufer von Müll befreit hatten. Großeinsatz im ganzen Stadtgebiet mithilfe der Weinheimer Feuerwehr ist jetzt am Samstag, 28. März.

Auch hier: Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, verbunden mit dem Wunsch, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mögen mithelfen. Treff- und Sammelpunkte sind in Oberflockenbach am Rathaus, in Rippenweier an Rathaus, in Ritschweier am Rathaus, in Hohensachsen auf dem Anetplatz, in Lützelsachsen vor der Winzerhalle, in Sulzbach auf dem Kerwe-Platz, in der Weststadt auf dem Parkplatz am Hector-Sport-Center und in der Nordstadt auf dem Parkplatz Hopfenstraße (Elektro Amend). Der Bauhof, der „Weinheim räumt auf“ schon im zweiten Jahr hintereinander betreut, stellt an den Treffpunkten wieder Warnwesten, Handschuhe, Müllbeutel und Greifzangen zur Verfügung, kümmert sich um Abtransport und Entsorgung. Warnwesten und Handschuhe dürfen behalten werden. Der Bauhof kümmert sich auch um die ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls, zu der die Sulzbacher Firma Bauer kostenlos Abfallcontainer bereitstellt.

Quelle
Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 15:55

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