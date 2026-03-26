Weinheim – Spezialfirma konnte die Schmierereien am Kriegerdenkmal entfernen

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die alten Krieger sind wieder sauber
Punktlandung bei Frühlingswetter – Spezialfirma konnte die Schmierereien entfernen
Wie neu sehen sie nicht aus, immerhin haben sie ja auch 90 Jahre auf dem
Buckel. Aber die überlebensgroßen Soldaten haben jetzt wenigstens wieder eine weiße
Weste. Roland Ernst von der Darmstädter Firma Anti-Graffiti-Rhein-Main rückte am
Dienstag bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen dem Denkmal in der
Weinheimer Bahnhofstraße zu Leibe; es war vor einigen Wochen nachts mit politischen
Symbolen beschmiert worden.
Die Reinigung war eine Punktlandung, denn sie muss wegen des speziellen
Reinigungsmittels bei zweistelligen Plustemperaturen stattfinden. Aber es ist spät warm
geworden in diesem Frühjahr, und in den nächsten Tagen soll es wieder einen
Kälteeinbruch geben. Aber das Amt für Immobilienwirtschaft, das auch für den Erhalt der
kommunalen Denkmäler zuständig ist, hatte den richtigen Tag herausgesucht – die
Reinigung des empfindlichen Muschelkalksteins war erfolgreich. Reinigungsexperte
Roland Ernst wurde auch von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs unterstützt. Die
Verunreinigungen mussten länger sichtbar bleiben als es der Stadt Recht war, aber das
Landesdenkmalamt musste erst der Art der Spezialreinigung und dem Zeitpunkt
zustimmen. Das war nun der Fall.
Das „Kriegerdenkmal“ in der Bahnhofstraße steht wegen seiner martialischen Ausführung
und seiner Nazi-Herkunft immer wieder auch in der Kritik, daher wurden in den
vergangenen Jahren auch ein „Gegendenkmal“ für die Opfer von Krieg und Verfolgung in
Sichtweite errichtet sowie eine Infotafel direkt in der Bahnhofstraße, die das Denkmal in
die geschichtlichen Zusammenhänge einordnet.
Zu der Kriegerstatue gehören aber auch Namenslisten mit Weinheimer Bürgerinnen und
Bürgern, die in den Kriegen vor der Naziherrschaft ihr Leben lassen mussten.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:43