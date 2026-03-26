Weinheim – Spezialfirma konnte die Schmierereien am Kriegerdenkmal entfernen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die alten Krieger sind wieder sauber

Punktlandung bei Frühlingswetter – Spezialfirma konnte die Schmierereien entfernen

Wie neu sehen sie nicht aus, immerhin haben sie ja auch 90 Jahre auf dem

Buckel. Aber die überlebensgroßen Soldaten haben jetzt wenigstens wieder eine weiße

Weste. Roland Ernst von der Darmstädter Firma Anti-Graffiti-Rhein-Main rückte am

Dienstag bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen dem Denkmal in der

Weinheimer Bahnhofstraße zu Leibe; es war vor einigen Wochen nachts mit politischen

Symbolen beschmiert worden.

Die Reinigung war eine Punktlandung, denn sie muss wegen des speziellen

Reinigungsmittels bei zweistelligen Plustemperaturen stattfinden. Aber es ist spät warm

geworden in diesem Frühjahr, und in den nächsten Tagen soll es wieder einen

Kälteeinbruch geben. Aber das Amt für Immobilienwirtschaft, das auch für den Erhalt der

kommunalen Denkmäler zuständig ist, hatte den richtigen Tag herausgesucht – die

Reinigung des empfindlichen Muschelkalksteins war erfolgreich. Reinigungsexperte

Roland Ernst wurde auch von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs unterstützt. Die

Verunreinigungen mussten länger sichtbar bleiben als es der Stadt Recht war, aber das

Landesdenkmalamt musste erst der Art der Spezialreinigung und dem Zeitpunkt

zustimmen. Das war nun der Fall.

Das „Kriegerdenkmal“ in der Bahnhofstraße steht wegen seiner martialischen Ausführung

und seiner Nazi-Herkunft immer wieder auch in der Kritik, daher wurden in den

vergangenen Jahren auch ein „Gegendenkmal“ für die Opfer von Krieg und Verfolgung in

Sichtweite errichtet sowie eine Infotafel direkt in der Bahnhofstraße, die das Denkmal in

die geschichtlichen Zusammenhänge einordnet.

Zu der Kriegerstatue gehören aber auch Namenslisten mit Weinheimer Bürgerinnen und

Bürgern, die in den Kriegen vor der Naziherrschaft ihr Leben lassen mussten.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:43